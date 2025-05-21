В подполье раскрыли планы Польши по ввозу взрывчатки в Белоруссию

Польша запланировала снова попытаться провезти пластид через границу Белоруссии. Об этом 360.ru сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По информации его источника, взрычатка, которую ранее уже пытались ввезти на территорию республики через Брест, предназначалась для дискредитации совместных с Россией учений «Запад-2025», которые пройдут в сентябре.

«То есть закладка изначально планировалась в Брестской и Гродненской областях вблизи полигонов», — рассказал собеседник Лебедева.

Также выяснилось, что во время операции «Безопасное подлясье» в конце февраля Польша усилила группировку в приграничье. Сейчас на границе с Белоруссией сосредоточены две укомплектованные дивизии со средствами усиления.

Ранее стало известно, что в Белоруссии обвинили Польшу и Литву в подготовке террористов.