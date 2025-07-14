В план США по поставкам оружия Украине войдут дальнобойные ракеты

Американский лидер Дональд Трамп объявит о новом плане помощи Украине, в него может войти наступательное оружие. Об этом заявил журналист Барак Равид на портале Axios .

«Трамп объявит о новом плане вооружения Украины в понедельник, который, как ожидается, будет включать вооружение для атаки», — сказал он.

Журналист сослался на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, план включает в себя ракеты большой дальности действия. При этом ни один из собеседников Равида не знает о «каком-либо финальном решении» по военной технике.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовится к осуществлению дальнобойных ударов по России. До этого президент страны говорил, что на Украине будут наращивать выпуск дальнобойного вооружения. Он рассказал о договоре с Данией, связанного с производством военной техники для ВСУ за рубежем.