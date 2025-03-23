Экс-глава Генштатба ВСУ Баргилевич приехал на переговоры с США

От украинской стороны на переговорах с США в Эр-Рияде присутствует бывший глава Генерального штаба ВСУ и нынешний генинспектор Минобороны Украины Анатолий Баргилевич. Об этом сообщило РИА «Новости».
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что на встрече делегации обсудят предложения по защите энергетических объектов и критической инфраструктуры. Он отметил, что на переговорах присутствуют эксперты в области энергетики и представители военных кругов.
В воскресенье, 23 марта, завершился раунд переговоров между США и Украиной. После встречи член офиса президента Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что команда украинских переговорщиков не планирует встречаться с представителями российской делегации в Эр-Рияде. Он также отказался комментировать результаты встречи с американской командой.
Областной семинар для директоров домов культуры прошел в Наро-Фоминске
Андрей Воробьев: почти 600 ключевых объектов ЖКХ в Подмосковье обновят к осени
Россиян предупредили о небольших отпускных за майские праздники
Маск вступился за Трампа после обвинений в предательстве Украины
Минэкологии Подмосковья предложило сократить срок рекультивации земель до 5 лет
ВСУ заминировали участок в Курской области и попали в ловушку
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте