Экс-глава Генштатба ВСУ Баргилевич приехал на переговоры с США

От украинской стороны на переговорах с США в Эр-Рияде присутствует бывший глава Генерального штаба ВСУ и нынешний генинспектор Минобороны Украины Анатолий Баргилевич. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что на встрече делегации обсудят предложения по защите энергетических объектов и критической инфраструктуры. Он отметил, что на переговорах присутствуют эксперты в области энергетики и представители военных кругов.

В воскресенье, 23 марта, завершился раунд переговоров между США и Украиной. После встречи член офиса президента Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что команда украинских переговорщиков не планирует встречаться с представителями российской делегации в Эр-Рияде. Он также отказался комментировать результаты встречи с американской командой.