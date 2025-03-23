В Эр-Рияде началась встреча представителей США и Украины

В Эр-Рияде началась встреча украинской и американской делегаций. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в социальной сети X.

«Мы начали встречу с американской командой в Эр-Рияде. В повестке дня — предложения по защите энергетических объектов и критической инфрастуктуры», — написал он.

Он отметил, что стороны обсудят ряд сложных технических вопросов. В состав украинской делегации, как подчеркнул Умеров, входят эксперты в области энергетики и представители военных кругов.

Ранее Зеленский призвал союзников надавить на Россию. Он сообщил, что российское вооружение состоит якобы из иностранных компонентов, поэтому санкции нужно ужесточить. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нарушение Киевом договоренностей о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры может привести к новым переговорам между Россией и США.