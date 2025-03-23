Украина не пошла на переговоры с Россией в Эр-Рияде

Украинская делегация не встретится с российской в Эр-Рияде

Команда украинских переговорщиков не собирается встречаться с представителями российской делегации в Эр-Рияде. Об этом сообщил член офиса Зеленского Палиса, его процитировало РИА «Новости» .

В воскресенье, 23 марта, в саудовской столице завершился раунд переговоров между делегациями США и Украины. Павел Палиса отказался комментировать итоги встречи.

Глава Минобороны Украины Умеров ранее говорил, что делегации проведут беседу о ряде неких сложных технических вопросов. В украинскую делегацию, по его словам, вошли эксперты по энергетике и представители ВМС и ВВС страны.

Министр также заявил, что встреча в целом посвящена обсуждению безопасности инфраструктурных объектов.

Уже в понедельник, 24 марта, представители США встретятся с делегацией из России. Америкаский спецпосланник Келлог намекал, что в Саудовской Аравии Вашингтон постарается организовать непрямые, челночные переговоры России и Украины.