В Пентагоне заявили, что Трамп рассчитывает на «скорую мирную сделку» по Украине

Президент США Дональд Трамп рассчитывает в ближайшем будущем достичь мирной сделки по вопросу урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет .

«Надеюсь, со скорой мирной сделкой по Украине, достижению которой привержен президент, мы сможем завершить оценку развертывания сил», — сказал он в штаб-квартире африканского командования вооруженных сил США в Германии.

Накануне Дональд Трамп сообщил о достижении ощутимого прогресса по украинскому вопросу. Президент США отметил, что страна взаимодействует и с русскими, и с украинцами.

Ранее Хегсет рассказал о планах американского министерства обороны по созданию новой системы противоракетной обороны, покрывающей всю территорию государства. В качестве примера он привел израильский «Железный купол».