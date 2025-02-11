В Пентагоне заявили, что Трамп рассчитывает на «скорую мирную сделку» по Украине
Глава Пентагона Хегсет: Трамп хочет достичь скорой мирной сделки по Украине
Президент США Дональд Трамп рассчитывает в ближайшем будущем достичь мирной сделки по вопросу урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет.
«Надеюсь, со скорой мирной сделкой по Украине, достижению которой привержен президент, мы сможем завершить оценку развертывания сил», — сказал он в штаб-квартире африканского командования вооруженных сил США в Германии.
Накануне Дональд Трамп сообщил о достижении ощутимого прогресса по украинскому вопросу. Президент США отметил, что страна взаимодействует и с русскими, и с украинцами.
Ранее Хегсет рассказал о планах американского министерства обороны по созданию новой системы противоракетной обороны, покрывающей всю территорию государства. В качестве примера он привел израильский «Железный купол».