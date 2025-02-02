В Пентагоне раскрыли имя третьего члена экипажа разбившегося вертолета

В Пентагоне назвали имя третьего члена экипажа военного вертолета, врезавшегося в пассажирский лайнер в небе над Вашингтоном. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на военное ведомство.

«Капитан Ребекка М. Лобах из Дарема, Северная Каролина, служила офицером авиации в регулярной армии с июля 2019 года по январь 2025 года», — заявили в армии США.

За почти шесть лет службы она была награждена медалями «За безупречную службу в армии», «За достижения в службе в армии», «За службу в национальной обороне» и «За службу в армии».

По словам ее родных, у Лобах было более 450 часов летного времени. Также она получила сертификат командира экипажа после тестирования в своем подразделении, сообщило издание The Sun. Кроме того, она работала помощником в Белом доме, когда страной руководил Джо Байден.

Ранее газета The New York Times сообщила, что армия США засекретила личность военной летчицы, погибшей при столкновении с лайнером, по просьбе ее родственников.