В США засекретили личность пилота столкнувшегося с лайнером военного вертолета

Армия США засекретила личность женщины — пилота военного вертолета, столкнувшегося с пассажирским самолетом рядом с Национальным аэропортом имени Рейгана вблизи Вашингтона. Об этом сообщила газета The New York Times .

«Армия опубликовала имена двух погибших в результате столкновения, но не раскрыла данные третьего члена экипажа, а именно женщины-пилота, сославшись на просьбу семьи о конфиденциальности», — заявили журналисты.

При этом неизвестно, что конкретно побудило семью военной летчицы просить не разглашать ее имя. Авторы материала назвали вопрос о личности женщины «особенно чувствительным».

Самолет CRJ700 рухнул после того, как с ним столкнулся армейский вертолет Black Hawk. Оба транспортных средства упали в реку Потомак. Из воды спасатели достали уже около 40 тел. Выжить никому не удалось, всего в самолете находились 67 человек.