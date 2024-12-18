В Пентагоне процитировали «Звездные войны», говоря о загадочных дронах

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер при ответе на вопрос, касающийся таинственных дронов, замеченных в разных частях США, использовал цитату из культовой саги «Звездные войны». Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Я, вероятно, вынужден буду обратиться к словам мудрого пророка Оби-Вана Кеноби, который сказал: „Это не те дроиды… дроны, которых вы ищете“», — заявил он на брифинге.

Райдер добавил, что в США зарегистрировано более миллиона частных дронов, используемых в различных целях, в частности, в сельском хозяйстве и для развлечений. Ежедневно порядка 8,5 тысячи аппаратов поднимаются в небо.

При этом не только простые американцы обеспокоены появлением неопознанных беспилотников, но и шеф Пентагона Ллойд Остин. Он уже подписал секретную стратегию по борьбе с БПЛА. Избранный президент США Дональд Трамп высказался жестче, призвав сбивать таинственные дроны.

Ранее министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что за неопознанными БПЛА, замеченных на северо-востоке страны, нет никакого иностранного следа.