Трамп призвал сбивать таинственные беспилотники над территорией США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что загадочные дроны, появившиеся над территорией страны, нужно сбивать. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social .

«Загадочные дроны появляются над всей страной. Может ли такое происходить при неведении нашего правительства — я так не думаю. Известите общественность сейчас же. Иначе — сбивайте их», — написал Трамп.

Неизвестные беспилотники замечают жители США с середины ноября. Дроны размером с внедорожник фиксировали в ночном небе над центральной и северной частью Нью-Джерси. Местные власти потребовали от федеральных ведомств разобраться в происходящем, так как в штате находятся военные и инфраструктурные объекты, а также недвижимость Трампа.

В Пентагоне опровергли информацию, что крупные БПЛА запускают с иранского «корабля-матки». Другой версии военные не предложили.