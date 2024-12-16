В США ответили на слухи об иностранном происхождении таинственных дронов над Нью-Йорком

Министр Майоркас: за неизвестными беспилотниками в США нет иностранного следа

США подтвердили, что за неопознанными беспилотниками, появлявшимися в некоторых штатах, нет никакого иностранного следа. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

«У нас нет никакой информации об иностранном участии в случаях [с дронами], наблюдаемых на северо-востоке. Мы проявляем особую бдительность при расследовании этого вопроса», — заявил министр.

При этом он призвал конгресс расширить полномочия министерства и местных органов власти по противодействию незаконной активности беспилотников.

«Нам нужно, чтобы госорганы и местные власти могли совместно под федеральным надзором противодействовать активности дронов. Это один из важнейших компонентов борьбы, которые мы запросили. И мы наслышаны, что его уже поддержали федеральные и местные чиновники», — подчеркнул Майоркас.

Ранее дроны размером с внедорожник фиксировали в ночном небе над Нью-Джерси. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что загадочные БПЛА, появившиеся над территорией страны, нужно сбивать.