В Пентагоне признали, что разрабатывают план действий против Ирана с помощью ИИ

Американское военное командование активно использует искусственный интеллект, чтобы разрабатывать план боевых действий против Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя командования капитана Тимоти Хокинса.

По его словам, нейросети поручили первичный мониторинг, позволив живым сотрудникам сосредоточиться на анализе, требующем более высокой квалификации. При этом Хокинс не стал раскрывать, какие именно компании сотрудничают с Пентагоном и поставляют им сервисы ИИ.

Ранее агентство Axios сообщило, что о боевых действиях против Ирана президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху договорились по телефону 23 февраля. При этом американский лидер намеренно не упоминал Иран в последние дни, чтобы усыпить бдительность руководства Исламской республики.