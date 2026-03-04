Трамп и Нетаньяху договорились об атаке на Иран по телефону

Axios: Трамп и Нетаньяху в телефонном разговоре договорились о нападении на Иран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 23 февраля поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Он рассказал о планируемой на 28 февраля встрече верховного лидера Ирана Али Хаменеи с его помощниками и предложил нанести по ним один мощный удар.

Это стало ключевым фактором в решении США и Израиля начать операцию против Исламской Республики, сообщили источники Axios.

Трамп поручил ЦРУ проверить данные израильской разведки, переданные Нетаньяху, и к 26 февраля убедился в их достоверности. США и Израиль обсуждали возможность нанесения ударов ранее, но отложили их из-за различных обстоятельств, в том числе неблагоприятных погодных условий.

Американский президент отдал окончательный приказ о начале операции 27 февраля в 15:38 по восточно-американскому времени (23:38 по московскому времени).

Источники в американских правительственных кругах утверждают, что Трамп намеренно избегал упоминаний Ирана в своей риторике накануне операции. Это было сделано, чтобы не насторожить Хаменеи и предотвратить возможные изменения в его планах или попытку скрыться в безопасное место.

Ранее в Пентагоне анонсировали новую атаку на Иран. Удары будут глубже и дадут американским вооруженным силам больше возможностей для маневров.