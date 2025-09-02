В Пекине в доме народных собраний приготовились к встрече глав России, КНР и Монголии. Об этом сообщил Telegram-канал «Кремль.Новости» .

«Сегодня здесь состоятся трехсторонняя встреча глав России, КНР, Монголии и позже — российско-китайские переговоры», — говорится в сообщении.

Ранее сообщали, что в переговорах примут участие председатель КНР Си Цзинпин и монгольский президент Ухнаагийна Хурэлсуха. После них лидеры России и Китая проведут двусторонние переговоры в «узком формате».

Российский лидер прибыл в Пекин из Тяньцзина. Время в пути заняло около часа.

В Пекине российский лидер также проведет переговоры с другими главами государств, а на следующий день примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.