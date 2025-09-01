Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин. Об этом сообщил ТАСС.

Кортеж российского лидера прибыл в государственную резиденцию Дяоюйтай, дорога от Тяньцзина заняла около часа.

В Пекине у Путина продолжится рабочая программа в рамках четырехдневного визита в Китай. На 2 сентября запланирована трехсторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии. Также состоятся переговоры с другими главами государств.

3 сентября российский президент станет главным гостем торжественных мероприятий, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.