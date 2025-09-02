Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры 2 сентября

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином в Пекине 2 сентября. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Переговоры российского и китайского лидеров начнутся в трехстороннем формате. В них примет участие их монгольский коллега — президент Ухнаагийна Хурэлсуха.

После завершения встречи Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры «за чашкой чая», продолжив их в формате официального завтрака с участием делегаций.

В этом году Путин и Си Цзиньпин проведут уже вторые очные переговоры на высшем уровне. До этого председатель КНР приезжал в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Тогда они с Путиным тоже беседовали тет-а-тет, за чаепитием.

Кортеж российского лидера уже прибыл в Пекин.