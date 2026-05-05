В парламенте Японии заявили о силе и устойчивости России

Глава комитета верхней палаты парламента Японии по международным вопросам Мунэо Судзуки назвал Россию великой державой. Об этом он заявил на встрече с журналистами, сообщило РИА «Новости» .

По словам депутата, на его оценку повлиял высокий уровень самообеспечения и наличие у страны энергоресурсов.

«Уровень самообеспечения продовольствием 100%. Или же есть энергоресурсы. Если так рассуждать, то у меня складывается ощущение, что Россия — великая держава и обладает силой», — сказал Судзуки.

Он также отметил устойчивость государства на фоне конфликта на Украине.

Судзуки посетил Москву с устным посланием от премьер-министра Японии Санаэ Такаити, касающегося двусторонних отношений и украинского урегулирования.

Ранее слова президента РФ Владимира Путина о России, как о стране восходящего солнца, вызвали широкий отклик среди жителей Японии. Пользователи отметили, что им показались интересными его рассуждения.