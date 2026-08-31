В Париже прошел праздник Ганеша с шествием пятиметровой колесницы

Ежегодный праздник в честь индуистского бога Ганеша провели в Париже. Торжество организовал храм Sri Manicka Vinayakar Alayam, который считается крупнейшим индуистским храмом Франции.

Праздничное шествие прошло по улицам района Ла-Шапель, кадры появились в социальных сетях. Участники сопровождали украшенную пятиметровую колесницу со статуей божества музыкой и танцами.

Одной из главных особенностей праздника стало разбивание кокосов по маршруту процессии. Верующие используют этот ритуал как символическое подношение Ганеше и выражение своей преданности божеству.

В торжествах приняли участие тысячи представителей индуистской общины, которые приехали в Париж из разных регионов Франции.

Ганеша в индуизме считается одним из наиболее почитаемых божеств. Его изображают с головой слона и человеческим телом, а верующие обращаются к нему перед важными начинаниями, связывая его с устранением препятствий и благополучием.

Ранее в первый день карнавала в Лондоне задержали 169 человек.