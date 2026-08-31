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    Первый день знаменитого карнавала в Лондоне обернулся громкими задержаниями

    В первый день карнавала в Ноттинг-Хилле задержали 169 человек

    Dinendra Haria/Keystone Press Agency
    Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    Полиция задержала 169 человек в первый день карнавала афро-карибской культуры в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Об этом сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

    Силовики предъявили обвинения в нападениях, хранении оружия и наркотиков, а также сексуальных правонарушениях.

    Большинство нарушителей задержали непосредственно на территории проведения мероприятия, еще 27 человек — на подходах к карнавалу.

    Карнавал в Ноттинг-Хилле проходит с 1964 года и считается крупнейшим уличным фестивалем Европы. Ежегодно его посещают более миллиона человек. Во время мероприятия в Лондоне традиционно увеличивается число преступлений, в том числе с применением холодного оружия, а также правонарушений, связанных с наркотиками.

    В прошлом году за два дня карнавала полиция задержала 528 человек. Четыре человека получили ножевые ранения. Карнавал завершится 31 августа.

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