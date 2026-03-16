В Париже начался пересмотр дела Саркози

Апелляционный суд Парижа открыл слушания по делу бывшего президента Франции Николя Саркози. Ранее его приговорили к пяти годам тюрьмы за получение денег от Ливии на выборы 2007 года, сообщила газета Ouest-France .

В сентябре 2025 года Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы. В конце октября его отправили в тюрьму Санте, где он провел чуть меньше трех недель. В ноябре апелляционный суд Парижа освободил его из тюрьмы, заменив заключение на судебный контроль. Отбывание наказания политик назвал изнуряющим кошмаром, из которого он смог вырваться.

«Саркози вновь предстает перед правосудием… Заседание началось в 13:30 (15:30 по московскому времени)», — указано в статье.

В марте этого года суд отказал Саркози в зачете уже отбытого наказания по одному делу к другому. В результате ему предстоит провести в тюрьме еще полгода. На закрытом заседании 23 февраля бывший глава государства ходатайствовал о процедуре объединения наказаний.