Саркози раскрыл содержание тюремной диеты в своем дневнике

Саркози рассказал о питании йогуртами и батончиками из злаков в тюрьме

Питание бывшего президента Франции Николя Саркози на протяжении трех недель нахождения в тюрьме Санте составляли йогурты, злаковые батончики, минеральная вода, яблочный сок и несколько сладостей. Об этом бывший политик написал в дневнике, который вел во время заключения. Отрывки из будущей книги опубликовала газета Le Figaro .

Бывший лидер страны рассказал, что жил в одиночной камере и все это время практически не выходил. Исключениями стали встречи с адвокатами, которым Саркози передавал законченные главы дневника.

Отбывание наказания в тюрьме политик назвал изнуряющим кошмаром, из которого он смог вырваться. Рассматривавший жалобу адвокатов Саркози Апелляционный суд Парижа 10 октября вынес решение об освобождении бывшего президента и помещении его под судебный контроль.

Вернувшийся домой Саркози закончил работу над дневником. В виде книги его рассказ о жизни за решеткой выйдет 10 декабря.

О переходе экс-президента Франции на особую диету в тюрьме ранее рассказали его родственники. Они пояснили, что из-за страха отравления политик питался только йогуртами и не прикасался к блюдам, которые приносили надзиратели. Воспользоваться расположенной в камере кухней он не мог по причине полного неумения готовить.