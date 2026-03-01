В Пакистане при попытке штурма консульства США погибли 10 протестующих

В пакистанском Карачи полиция открыла огонь по демонстрантам, пытавшимся штурмовать консульство США. По данным агентства Fars , погибли не менее 10 человек.

Массовые беспорядки начались после официального подтверждения гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Недовольные пакистанцы обвинили Соединенные Штаты в государственном терроризме.

Сначала полиция применила слезоточивый газ и дубинки, а затем открыла огонь на поражение, когда толпа пошла на штурм.

Ранее иранский гостелеканал подтвердил, что Хаменеи погиб в результате ночных ударов США и Израиля по Тегерану. Диктор зачитал коммюнике, назвав аятоллу мучеником, защищавшим интересы Исламской революции. Президент США Дональд Трамп счел произошедшее «величайшим шансом» для иранского народа.

В Багдаде американские силовики применили слезоточивый газ и водометы против сторонников иракских шиитских вооруженных группировок, которые пытались прорваться к посольству США в зеленой зоне.