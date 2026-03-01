В Пакистане при попытке штурма консульства США погибли 10 протестующих
В пакистанском Карачи полиция открыла огонь по демонстрантам, пытавшимся штурмовать консульство США. По данным агентства Fars, погибли не менее 10 человек.
Массовые беспорядки начались после официального подтверждения гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Недовольные пакистанцы обвинили Соединенные Штаты в государственном терроризме.
Сначала полиция применила слезоточивый газ и дубинки, а затем открыла огонь на поражение, когда толпа пошла на штурм.
Ранее иранский гостелеканал подтвердил, что Хаменеи погиб в результате ночных ударов США и Израиля по Тегерану. Диктор зачитал коммюнике, назвав аятоллу мучеником, защищавшим интересы Исламской революции. Президент США Дональд Трамп счел произошедшее «величайшим шансом» для иранского народа.
В Багдаде американские силовики применили слезоточивый газ и водометы против сторонников иракских шиитских вооруженных группировок, которые пытались прорваться к посольству США в зеленой зоне.