В ООН призвали наказать виновных в атаке на журналистов RT в Ливане

Виновных в атаке на журналистов RT в Ливане необходимо установить и привлечь к ответственности. Такое заявление для ТАСС сделал официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Хитан.

«Нам известно о недавних израильских атаках, в результате которых пострадали журналисты в Ливане. Эти нападения вызывают опасения относительно соблюдения израильскими вооруженными силами норм международного гуманитарного права. Они должны быть незамедлительно расследованы, а виновные в нарушениях должны быть привлечены к ответственности», — написал Аль-Хитан в ответ на запрос агентства.

Израильские удары по Ливану привели к тому, что глава бюро RT в Ливане Стив Суини и его оператор получили ранения. Журналисты сообщили, что израильский самолет выпустил ракету по автомобилю, когда они пересекали мост рядом с военной базой на юге Ливана. Шрапнель от взрыва повредила конечности.

Суини вышел в эфир после получения ранений и рассказал, что израильский истребитель провел точный удар, когда журналисты RT снимали репортаж о нападениях Израиля на мосты.