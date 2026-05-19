В ООН подтвердили получение письма от Лаврова по ситуации в Буче

ООН получила письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором он задал 12 вопросов о провокации в Буче. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Письмо было получено, и ответ составляется», — сказал он журналистам.

Позже Дюжаррик уточнил, что ООН еще не направила официальный ответ на это обращение. Работу над документом продолжают специалисты.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Москвы есть все основания считать: на Украине избавляются от людей, которые могли бы рассказать о событиях в Буче. В частности, проводили там принудительную мобилизацию, чтобы отправить очевидцев на фронт.