У российской стороны есть основания полагать: на Украине устраняют людей, которые могли бы рассказать о событиях в Буче. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Свидетели той самой постановки, которая имела место в Буче, киевскому режиму поперек горла, они просто не нужны, и киевский режим продолжает от них избавляться», — заявила она.

Захарова также утверждает, что позже в Буче активно проводилась принудительная мобилизация. По ее мнению, это делалось, в том числе, для отправки очевидцев тех событий на фронт.

Она добавила, что жители пытались уклониться от мобилизации, а в местном военкомате, по сообщениям украинских СМИ, зафиксировали коррупционные нарушения. По словам дипломата, после скандала сотрудников военного комитета могли отправить в зону боевых действий.

Ранее Захарова задалась вопросом: когда западные политики, так активно посещавшие Бучу, приедут в школу для девочек в Иране и увидят место настоящего, а не выдуманного преступления.