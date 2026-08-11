В ООН оценили решение Путина об освобождении американского морпеха Гилмана

Хак: в ООН приветствуют взаимодействие России и США по освобождению Гилмана

Организация Объединенных Наций приветствовала сотрудничество Российской Федерации и Соединенных Штатов, благодаря которому освободили осужденного в России американца Роберта Гилмана. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«Мы рады успешному сотрудничеству между США и Российской Федерацией, которое привело к этому освобождению, — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия согласилась освободить Гилмана после его переговоров с коллегой Владимиром Путиным, а также из гуманитарных соображений.

До этого агентство Reuters сообщило, что американского морпеха освободили, чтобы он смог пройти лечение на родине.

Гилман задержали в январе 2022 года. Американец несколько раз ударил полицейского в вагоне пассажирского поезда Сухум — Москва. Его приговорили к 4,5 года колонии общего режима, но позднее ему ужесточили наказание, когда всплыли и другие эпизоды применения насилия в отношении сотрудника ФСИН — до 10 лет и одного месяца.