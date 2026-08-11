СМИ сообщили, что Россия освободила экс-морпеха США

В России освободили 32-летнего бывшего морпеха США Роберта Гилмана, чтобы он получил возможность пройти лечение на родине. Об этом сообщило агентство Reuters .

По информации журналистов, Гилмана доставили на борт Госдепартамента США, где его осматривают врачи.

Адвокат американца Ирина Бражникова не подтвердила «Интерфаксу», что ее подзащитного помиловали, но не исключила этого.

«Ничего не знаю, но, скорее всего, так. Меня никто не оповещал. По моим данным, он остается в больнице, меня не пускают к нему», — заявила правозащитник.

Гилмана задержали в вагоне пассажирского поезда Сухум — Москва в январе 2022 года. Мужчина в нетрезвом состоянии несколько раз ударил сотрудника полиции. Его приговорили к 4,5 года колонии общего режима.

В воронежской ИК№ 2 в Гилман напал на сотрудников Следственного комитета и ФСИН. В конце 2025-го суд ужесточил ему наказание до 10 лет колонии.