Трамп выразил признательность России и Путину за освобождение Гилмана

Россия согласилась отпустить американца Роберта Гилмана после переговоров президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом американский президент заявил в соцсети Truth Social.

«После моих переговоров с президентом Владимиром Путиным Россия согласилась освободить его, во многом из гуманитарных соображений. Мы ценим это решение и тот факт, что Россия никого не просила взамен — никакого обмена не состоялось», — написал Трамп.

Глава США добавил, что Гилман прибудет в страну уже во вторник вечером по местному времени.

Белый дом накануне обратился к России с просьбой освободить экс-морпеха, осужденного за нападение на сотрудника ФСИН, чтобы он мог получить срочную медицинскую помощь в Соединенных Штатах.