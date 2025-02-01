В ООН отреагировали на критику Захаровой из-за слов Гутерриша о холокосте

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступивший по случаю дня памяти жертв холокоста, подразумевал также, что всемирная организация скорбит и по убитым нацистами советским гражданам. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Так он прокомментировал критику со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Его высказывания говорят сами за себя. Мы скорбим по всем жертвам нацистов, в том числе и в Советском Союзе», — сказал Хак.

До этого Захарова назвала возмутительным и недопустимым тот факт, что Гутерриш и словом не обмолвился о многомиллионных потерях Советского Союза во Второй мировой войне. Несмотря на то, что именно советские народы внесли решающий вклад в победу над гитлеровской Германией и положили конец холокосту.

Ранее Захарова заявила, что ООН и ОБСЕ должны зафиксировать и провести разбирательства по факту военных преступлений украинских боевиков в курском селе Русское Поречное.