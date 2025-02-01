Неупоминание СССР в списке жертв нацистов генсеком ООН сочли возмутительным

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, перечисляя жертв нацистов, не упомянул потери СССР. Этот факт Россия считает вопиющим и недопустимым, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова .

Она напомнила о выступлении генсека Организации Объединенных Наций, посвященном Международному дню памяти жертв холокоста. Среди пострадавших от рук нацистов Гутерриш перечислил даже представителей движения ЛГБТ*, однако ничего не сказал о Советском Союзе.

«Возмутительным считаем тот факт, что Гутерриш в списке жертв преступлений нацистов, включая геноцид, в который вошли евреи, цыгане, инвалиды, представители ЛГБТ*-сообщества и те, кого нацисты „обратили в рабство, преследовали, пытали и убивали“, ни словом не обмолвился о многомиллионных потерях во Второй мировой войне СССР», — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что именно народы Советского Союза внесли решающий вклад в победу над фашистским режимом Германии и именно их подвиг позволил положить конец холокосту.

Ранее Россия призвала Германию выплатить компенсации всем блокадникам Ленинграда. Сейчас выплаты ФРГ распространяются только на блокадников еврейской национальности.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.