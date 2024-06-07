В ООН назвали украинский план мира формулой войны
Зампостпреда России при ООН Евстигнеева: план Украины — это формула войны
План Украины по урегулированию конфликта, продвигаемый Западом как «формула мира», является формулой войны. Об этом заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева. Ее выступление опубликовали в Telegram-канале российского постпредства при организации.
«То, что они предлагают в качестве его решения, — это не „формула мира“, а формула войны и кровопролития. В ее основу легла примитивная попытка выдвинуть России ультиматум», — сказала она.
Дипломат напомнила о попытках урегулировать ситуацию на Украине. Переговоры в рамках стамбульского формата устраивали обе стороны конфликта, но их сорвали по инициативе Запада.
Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация на форуме в Швейцарии вынесет на рассмотрение три из 10 пунктов «формулы мира». В качестве одного из пунктов он предложил обмен по формуле всех на всех.