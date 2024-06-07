План Украины по урегулированию конфликта, продвигаемый Западом как «формула мира», является формулой войны. Об этом заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева. Ее выступление опубликовали в Telegram-канале российского постпредства при организации.

«То, что они предлагают в качестве его решения, — это не „формула мира“, а формула войны и кровопролития. В ее основу легла примитивная попытка выдвинуть России ультиматум», — сказала она.

Дипломат напомнила о попытках урегулировать ситуацию на Украине. Переговоры в рамках стамбульского формата устраивали обе стороны конфликта, но их сорвали по инициативе Запада.

Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация на форуме в Швейцарии вынесет на рассмотрение три из 10 пунктов «формулы мира». В качестве одного из пунктов он предложил обмен по формуле всех на всех.