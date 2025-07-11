В ООН назвали сектор Газа «кладбищем для детей и голодающих»

Сектор Газа превратился в кладбище детей и голодающих. Об этом написал в соцсети X Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филипп Ладзарини.

«Наши нормы и ценности хоронят на глазах. Бездействие приведет к большему хаосу. Давно пора действовать», — добавил он.

Ранее немецкая газета Spiegel сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац представил проект «гуманитарного города» для 600 тысяч палестинцев на юге Газы. На входе туда все будут проходить фильтрацию, чтобы отсеять боевиков ХАМАС, а покинуть город будет уже нельзя.

В конце июня президент США Дональд Трамп призвал лидеров палестинского движения и власти Израиля достичь соглашения по Газе и обменяться заложниками.