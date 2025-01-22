«В одну секунду все поменялось». Захарова охарактеризовала приход Трампа к власти

США в секунду сменили ценности после прихода к власти республиканцев во главе с Дональдом Трампом. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik .

«Ценности, которые последние десятилетия закреплялись в качестве главенствующих не только внутри Соединенных Штатов, но самое главное, что это была повестка для США за рубежом. <…> В одну секунду все поменялось», — отметила она.

По словам официального представителя МИД, они одним росчерком фломастера улетели в корзину и превратились в антиценности.

Среди первых указов, которые подписал Трамп после инаугурации, — выход США из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения, признание в стране только двух полов, а также отмена еще нескольких десятков решений его предшественника Джо Байдена.