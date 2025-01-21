Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения
Соединенные Штаты вышли из Всемирной организации здравоохранения. Указ подписал президент США Дональд Трамп сразу после инаугурации. Приказ разместили на сайте Белого дома.
«Соединенные Штаты заявили о своем выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2020 году из-за неверных действий организации во время пандемии COVID-19 <…> и других глобальных кризисов в области здравоохранения, а также из-за неспособности к проведению срочных преобразований и зависимость от политического влияния государств — членов ВОЗ», — сказано в указе.
Помимо этого, особое внимание американские власти обращают на то, что ВОЗ требует от США несправедливых взносов, которые значительно превышают размер платежей других стран. В частности, отмечается, что в Китае с населением 1,4 миллиарда человек проживает около 300% населения Соединенных Штатов, однако взнос Китая в ВОЗ почти на 90% меньше того, что вынуждены платить США.
Также Трамп после инаугурации подписал указ об отмене 78 решений, которые принял его предшественник Джо Байден.