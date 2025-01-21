Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения

«Соединенные Штаты заявили о своем выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2020 году из-за неверных действий организации во время пандемии COVID-19 <…> и других глобальных кризисов в области здравоохранения, а также из-за неспособности к проведению срочных преобразований и зависимость от политического влияния государств — членов ВОЗ», — сказано в указе.

Помимо этого, особое внимание американские власти обращают на то, что ВОЗ требует от США несправедливых взносов, которые значительно превышают размер платежей других стран. В частности, отмечается, что в Китае с населением 1,4 миллиарда человек проживает около 300% населения Соединенных Штатов, однако взнос Китая в ВОЗ почти на 90% меньше того, что вынуждены платить США.

Также Трамп после инаугурации подписал указ об отмене 78 решений, которые принял его предшественник Джо Байден.