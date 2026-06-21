В одном из городов ЧМ-2026 объявили режим ЧС

Мэр Лос-Анджелеса Басс объявила ЧС из-за пожара на складе во время ЧМ

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила режим чрезвычайной ситуации в городе после пожара на складе замороженных продуктов в Бойл-Хайтс. Ее заявление привела газета Los Angeles Times .

Басс отметила, что пожарная служба успешно ликвидирует последствия возгорания, но для этого необходимо привлечь и другие ведомства.

«Объявляю чрезвычайную ситуацию, чтобы у города были необходимые ресурсы для защиты жителей и продолжения операции», — подчеркнула она.

Работу спасателей осложняет взрывоопасное оборудование, риск утечки аммиака и около 38,5 тысячи тонн гниющих продуктов. Огромный шлейф дыма накрыл территорию Бойл-Хайтс и ряд соседних районов, качество воздуха резко ухудшилось.

Лос-Анджелес вошел в перечень американских городов, принимающих матчи чемпионата мира. Всего здесь проведут восемь матчей.

В конце мая из-за взрыва в жилом доме в США погибли три человека.