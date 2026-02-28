АТОР: в ОАЭ могут находиться около 50 тысяч российских туристов

По предварительным данным, в ОАЭ сейчас могут находиться около 50 тысяч российских туристов. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

«Сейчас в регионе находятся десятки тысяч российских туристов. В ОАЭ — около 50 тысяч человек, включая организованных, самостоятельных туристов и застрявших транзитных пассажиров», — отметили в АТОР.

Российские туристы не намерены прекращать отпуска в стране, несмотря на ракетные удары Ирана. Об этом отдыхающие рассказали телегам-каналу Baza.

По словам некоторых из них, после первых взрывов им посоветовали вернуться в отель, но многие решили остаться на пляже и снимать полет ракет. После второй атаки туристы все-таки вернулись в номера. Туроператоры не связывались ни с кем из них с предложением прервать отдых на фоне военных действий.

Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям до 2 марта избегать полетов над странами Персидского залива.

Представители Ирана подчеркивали, что законными целями являются любые страны, предоставляющие воздушное пространство или инфраструктуру для израильских атак.