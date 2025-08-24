В Норвегии раскрыли сумму, выделенную на ПВО для Украины

Минобороны: Норвегия выделила почти 690 млн долларов на ПВО для Украины

Норвегия выделила почти 690 миллионов долларов на укрепление противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщило норвежское министерство обороны .

«Норвегия выделяет около семи миллиардов крон (более 687,5 миллиона долларов — прим. ред.) на противовоздушную оборону (для Украины — прим. ред.). ПВО будет поставляться из Германии на Украину», — указано в пресс-релизе норвежского МО.

Норвегия закупает радары ПВО у немецкого производителя Hensoldt и системы ПВО у Kongsberg.

Евросоюз готов выделить Украине четвертый транш макрофинансовой помощи в размере более 3,2 миллиарда евро. Финансирование, как указано в документе, нацелено на укрепление макрофинансовой стабильности и поддержку работы органов государственного управления Украины.

Как стало известно, за первые семь месяцев 2025 года Евросоюз перевел Украине 10,1 миллиарда евро из замороженных активов российского Центрального банка.