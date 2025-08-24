В Норвегии раскрыли сумму, выделенную на ПВО для Украины
Норвегия выделила почти 690 миллионов долларов на укрепление противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщило норвежское министерство обороны.
«Норвегия выделяет около семи миллиардов крон (более 687,5 миллиона долларов — прим. ред.) на противовоздушную оборону (для Украины — прим. ред.). ПВО будет поставляться из Германии на Украину», — указано в пресс-релизе норвежского МО.
Норвегия закупает радары ПВО у немецкого производителя Hensoldt и системы ПВО у Kongsberg.
Евросоюз готов выделить Украине четвертый транш макрофинансовой помощи в размере более 3,2 миллиарда евро. Финансирование, как указано в документе, нацелено на укрепление макрофинансовой стабильности и поддержку работы органов государственного управления Украины.
Как стало известно, за первые семь месяцев 2025 года Евросоюз перевел Украине 10,1 миллиарда евро из замороженных активов российского Центрального банка.