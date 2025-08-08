ЕС выделит Украине четвертый транш макрофинансовой помощи

Фото: РИА «Новости»

Евросоюз выделит Украине четвертый транш макрофинансовой помощи в размере более 3,2 миллиарда евро. Об этом сообщил Совет ЕС в пресс-релизе.

«Финансирование нацелено прежде всего на то, чтобы укрепить макрофинансовую стабильность и поддержать работу органов государственного управления Украины», — говорится в документе.

Ранее бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Венгрия еще в начале года заморозила военную помощь Украине, пользуясь тем, что в ЕС все решения принимаются единогласно. По его словам, если премьер страны Виктор Орбан откажется продлить санкции против России, Евросоюз ничего не сможет с этим сделать.

