Евросоюз в 2025 году направил Украине 10,1 млрд евро из замороженных активов РФ

За первые семь месяцев 2025 года Евросоюз перевел Украине 10,1 миллиарда евро из замороженных активов российского Центрального банка. Об этом 23 августа сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии.

В марте, мае, июне и июле украинское правительство получило по одному миллиарду евро, в январе — три миллиарда, а в апреле — 3,1 миллиарда.

По информации газеты, некоторые политики предлагают Украине получить доступ ко всем замороженным российским активам, а не только к процентам по ним. Однако экономисты высказывают опасения о возможных негативных последствиях для финансовой системы страны.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Украина будет настаивать на том, чтобы Россия выплатила компенсацию от конфликта. Компенсацию планируют покрыть за счет замороженных на Западе российских активов на сумму 300 миллиардов долларов.