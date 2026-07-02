Масштаб потерь украинской армии указывает на приближающееся завершение конфликта. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен на YouTube-канале .

«Вы посмотрите на сокращение численности личного состава, вооружения, техники на Украине. <…> Все это показывает, что ситуация близится к завершению», — сказал он.

По словам эксперта, когда наступит завершение, украинским силам уже не удастся держать оборону. Также Диесен выразил мнение, что позиция европейских стран в отношении украинского конфликта носит крайне деструктивный характер.

Он обратил внимание, как Запад внешне поддерживает киевский режим, но при этом европейские политики призывают не ждать мира.

Ранее офицер пресс-центра группировки войск «Север» Александр Тихомиров заявил, что ВСУ за сутки потеряли более 170 военных. Кроме того, украинская армия лишилась танка Т62 и американской САУ Paladin.