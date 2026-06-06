МО: за сутки ВСУ потеряли в зоне действий «Севера» более 170 бойцов и танк Т-62

ВСУ за сутки потеряли более 170 военных, танк Т62 и американскую САУ Paladin в зоне действий группировки войск «Север». Об этом заявил офицер пресс-центра группировки войск «Север» Александр Тихомиров, сообщил ТАСС .

Общевойсковые подразделения и расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Север» в ходе боев улучшили тактическое положение. Они ударили по бригаде теробороны, а также механизированной и аэромобильной бригадам ВСУ в районах Свободы и Кияницы Сумской области.

Кроме того, ВС России нанесли поражение формированиям мехбригады и бригады нацгвардии противника в районах Рубежного и Избицкого в Харьковской области.

«За сутки уничтожены свыше 170 военнослужащих, танк Т-62, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, самоходная артиллерийская установка Paladin американского производства, три миномета, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ», — сказал Тихомиров.

Офицер добавил, что российские военные также уничтожили 46 пунктов управления БПЛА и 123 вражеских беспилотника. В их числе были 43 тяжелых боевых дрона R-18 и 11 наземных дронов ВСУ.

Ранее Минобороны России сообщило, что за неделю ВСУ потеряли более 2360 боевиков в зоне действия группировки войск «Центр».