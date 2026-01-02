В Норвегии оценили шансы на завершение украинского конфликта военным путем

Главком ВС Норвегии заявил, что не верит в военное решение конфликта на Украине

Решение украинского конфликта военным путем трудно представить. Об этом заявил главнокомандующий ВС Норвегии, генерал Эйрик Кристофферсен в интервью журналу Forsvarets forum .

«Трудно представить себе военное решение того, что происходит на Украине», — сказал он.

Генерал также назвал наиболее вероятный исход украинского конфликта. По его словам, это будет перемирие сторон, при котором конфликт заморозят вдоль линии фронта.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что на Западе появились умные люди, объективно оценивающие ситуацию на Украине. Они призывают Киев принять достойные условия завершения конфликта.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что готов вынести на референдум предложенный американской администрацией мирный план из 20 пунктов.