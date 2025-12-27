«На Западе появились умные люди». Путин рассказал о новых рекомендация Зеленскому в Европе и США

Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе есть люди, которые советуют Киеву принять условия завершения конфликта и считают их приемлемыми с точки зрения долгосрочной безопасности Украины, однако украинские власти, по его словам, не спешат идти по мирному пути. С таким заявлением глава государства выступил во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск .

«Мы видим, на Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу», — сказал он.

Путин отметил, что, несмотря на появление на Западе рациональных оценок ситуации, киевское руководство не демонстрирует готовности к мирному урегулированию. При этом президент подчеркнул, что в случае отсутствия договоренностей Москва намерена добиваться поставленных целей иными средствами — в рамках специальной военной операции.

На совещании командующие доложили главе государства о ходе боевых действий и выполнении задач на ключевых направлениях. В частности, подразделения группировок «Центр» и «Восток» сообщили об установлении контроля над городами Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области. Также было отмечено, что наступление продолжается по всей линии боевого соприкосновения, а формирование полосы безопасности в приграничных районах ведется в плановом порядке.