«На Западе появились умные люди». Путин рассказал о новых рекомендация Зеленскому в Европе и США
Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе есть люди, которые советуют Киеву принять условия завершения конфликта и считают их приемлемыми с точки зрения долгосрочной безопасности Украины, однако украинские власти, по его словам, не спешат идти по мирному пути. С таким заявлением глава государства выступил во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.
«Мы видим, на Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу», — сказал он.
Путин отметил, что, несмотря на появление на Западе рациональных оценок ситуации, киевское руководство не демонстрирует готовности к мирному урегулированию. При этом президент подчеркнул, что в случае отсутствия договоренностей Москва намерена добиваться поставленных целей иными средствами — в рамках специальной военной операции.
На совещании командующие доложили главе государства о ходе боевых действий и выполнении задач на ключевых направлениях. В частности, подразделения группировок «Центр» и «Восток» сообщили об установлении контроля над городами Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области. Также было отмечено, что наступление продолжается по всей линии боевого соприкосновения, а формирование полосы безопасности в приграничных районах ведется в плановом порядке.