В Нью-Йорке рецидивист убил пенсионера и сжег заживо его жену-инвалида

NYP: в США маньяк убил пенсионера и сжег заживо его жену-инвалида

В Нью-Йорке рецидивист жестоко расправился с супружеской парой пенсионеров в их собственном доме. Он убил пожилого мужчину, а потом заживо сжег его прикованную к инвалидной коляске жену, сообщила газета New York Post .

Чтобы попасть в жилище, американец попросил 76-летнего хозяина зарядить телефон. Тот отказал, после чего произошло нападение.

Преступник связал мужчину, заколол его ножом в подвале и поджег. На первом этаже находилась 77-летняя супруга убитого. Она не смогла покинуть здание и погибла в огне.

Полицейские задержали подозреваемого спустя два дня. Им оказался 42-летний Джамел Макгрифф.

«Я признаю. Я убил их. Мне все равно. Я сжег их», — заявил мужчина на допросе.

По версии следствия, предполагаемый убийца провел в доме жертв около пяти часов. Он украл у семьи кредитку, потратил с нее 500 долларов на одежду, а потом отправился в кино на религиозный фильм.

У Макгрифа 11 судимостей, четыре из которых — за тяжкие преступления. В 2023 году он вышел из колонии, отбыв 17 из 20 лет срока за вооруженное ограбление и сексуальные деяния.

Ранее в США отец убил двух своих детей и зарыл их тела во дворе дома. До этого он регулярно приковывал их наручниками, держал в клетке для собак и морил голодом. Мужчине грозит до 80 лет тюрьмы.