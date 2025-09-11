В США Санта-Клаус убил двух детей и зарыл их тела во дворе дома

Американец, работавший в супермаркете Санта-Клаусом, убил двух детей и закопал их тела во дворе дома. Об этом сообщило издание Mirror.

Тела Элуина и Мэри Крокер обнаружили в декабре 2018 года во дворе дома их отца. С мальчиком расправились в 2016-м, с его сестрой — в 2018 году. До этого их пытали и морили голодом.

В убийстве и жестоком обращении с детьми обвинили Элуина Крокера — старшего. Он работал Сантой в супермаркете. По делу проходит зять подозреваемого Марк Урайт, который признался, что помогал закапывать трупы.

Мэри Крокер регулярно приковывали наручниками, держали в клетке для собак и избивали при попытке поесть. Отцу грозит до 80 лет тюрьмы.

Ранее в Санкт-Петербурге собутыльники убили и закопали молодого человека на грядке с укропом.