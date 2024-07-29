В Нидерландах Эрдогана назвали спятившим и предложили выгнать Турцию из НАТО

Глава одержавшей победу на парламентских выборах в Нидерландах Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс предложил выгнать Турцию из НАТО в ответ на заявление президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности «войти» в Израиль. Об этом он написал в социальной сети X .

«Исламофашист Эрдоган начал угрожать вторжением в Израиль. Мне кажется, что парень совсем спятил. Турцию необходимо выгнать из НАТО», — написал Вилдерс.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция может «войти» в Израиль так же, как когда-то «вошла» в Нагорный Карабах и Ливию. Глава израильского МИД Исраэль Кац в ответ на это высказывание сравнил турецкого лидера с казненным лидером Ирака Саддамом Хусейном.

Политический обозреватель Евгений Михайлов в беседе с 360.ru отмечал, что Эрдоган словами об Израиле пытается словить хайп. При этом он подчеркнул, что у политика громкие заявления зачастую расходятся с реальными делами.