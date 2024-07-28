Президент Турции заявил, что страна может «войти» в Израиль

Президент Эрдоган: Турция может войти в Израиль так же, как входила в Ливию

Турция может «войти» в Израиль так же, как когда-то вошла в Нагорный Карабах и Ливию. Об этом заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании правящей партии в провинции Ризе. Его слова передал местный телеканал .

«Мы должны быть сильными <…> Как мы вошли в Карабах, как мы вошли в Ливию, так поступим и ними (с Израилем — прим. ред.). Нет ничего, что мы не можем сделать», — сказал турецкий лидер.

Он обратил внимание на большие достижения оборонной промышленности государства. Президент объяснил, что если бы они были еще больше, то израильской армии не удалось бы напасть на Палестину.

Ранее Эрдоган сравнил действия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с поступками Адольфа Гитлера. По его мнению, израильский политик совершил «преступления против человечности» в Секторе газа. Президент в Турции выразил уверенность, что атаки на анклав выходят за рамки толерантности.