«Слова расходятся с делом». Эрдогана уличили в желании словить политический хайп

Громкими заявлениями о возможном «вхождении Турции в Израиль» президент республики Реджеп Тайип Эрдоган лишь пытается поймать политический хайп. Об этом 360.ru заявил военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.

«Слова Эрдогана вызывают сомнения. Он все время делает громкие заявления и пытается представить Турцию лидером исламского мира, но это далеко не так. Все угрозы Эрдогана совершенно не соответствуют действительности. Он мог войти в Сирию или Ливию, когда они были слабы, но не более того», — подчеркнул специалист.

Михайлов отметил, что если Эрдоган рискнет войти в Израиль, то это будет конец большим амбициям Турции.

«Так что Эрдоган политически хайпует, не более того. Происходит нагнетание обстановки, а турецкий президент просто что-то вовремя говорит. Он в последнее время разочаровывает, слова расходятся с делом. Что касается Карабаха, то Турция туда не входила. Да, там был Азербайджан, но это государство и так было сильное. При этом сравнивать Армению с Израилем невозможно», — добавил Михайлов.

Ранее Эрдоган предупредил, что Турция может «войти» в Израиль так же, как когда-то «вошла» в Ливию и Нагорный Карабах. В ответ глава израильского МИД Исраэль Кац сравнил Эрдогана с казненным лидером Ирака Саддамом Хусейном.