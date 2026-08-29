В Непале сотни рабочих ГЭС застряли в туннелях из-за наводнения

Из-за мощного наводнения в Непале сотни рабочих гидроэлектростанций оказались заблокированы в туннелях. Об этом сообщило издание The Kathmandu Post .

Военные ведут спасательную операцию, но доступ к людям сильно затруднен: наводнение разрушило дороги и мосты, а входы в туннели завалило грязью.

По данным Независимой ассоциации производителей электроэнергии Непала, судьба 934 сотрудников 11 гидроэнергетических проектов остается неизвестной.

Общее число жертв стихии достигло 626 человек, почти две с половиной тысячи числятся пропавшими, среди которых 213 иностранцев.

Ранее посольство России в Непале попросило семьи россиян, которые могли оказаться в зоне бедствия, но не вышли на связь, направить официальные обращения о поиске. В дипведомстве пояснили, что один человек числится пропавшим без вести, но родственники не заявляли об его исчезновении.