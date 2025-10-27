Германии следует подготовиться к напряженному периоду, начав со школьников. Федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт в интервью газете Handelsblatt призвал ввести уроки о войне.

«Я предлагаю, чтобы в течение учебного года с учениками старших классов проводился двойной урок по обсуждению возможных сценариев угроз и способов подготовки к ним. Дети — важные носители знаний в семьях», — сказал он.

Это не просто идея. Добриндт намерен в ближайшее время вынести предложение об уроках войны на обсуждение с органами внутренних дел федеральных земель.

Он обеспокоен также гибридными угрозами. По мнению министра, нужно наделить органы безопасности полномочиями для отражения цифровых атак из-за рубежа.

Большинство немцев выступили против конфликта с Россией, заявил ранее политолог Александр Рар. Однако 80% элиты в ФРГ настроены на противостояние.